Estados Unidos vigila Venezuela desde una isla holandesa a 70 kilómetros de su costa y sus aviones despegan de allí cada día

A primera hora, cuando el sol apenas rasga el horizonte, una pista caribeña vibra con el rugido de hélices y reactores. Desde allí, a un breve salto de la costa venezolana, despegan aeronaves estadounidenses que patrullan cielos y aguas en misiones diarias. Es una presencia discreta, sostenida por acuerdos con el Reino de los Países Bajos, que combina rutina operacional y alta sensibilidad geopolítica.

Curazao como plataforma silenciosa

En el aeropuerto internacional de Hato, en Curazao, coexisten turistas con maletas de playa y tripulaciones de vuelo en monos de vuelo. La base funciona como “ubicación operativa avanzada”, una figura legal que permite a Estados Unidos usar la infraestructura neerlandesa para misiones de seguridad y monitoreo regional sin declararlo como una base permanente.

El arreglo se apoya en décadas de cooperación antinarcóticos y búsqueda y rescate, con protocolos que delimitan qué se hace y qué no en territorio insular. “La clave es la interoperabilidad y el respeto a la soberanía”, resume un oficial caribeño que pide reserva.

Qué despega cada día

Las salidas más visibles son los patrulleros de largo alcance, aviones con grandes radares y sistemas ópticos capaces de dibujar el mapa del Caribe en tiempo casi real. Se ven con frecuencia plataformas de patrulla marítima y aeronaves de alerta temprana, además de aparatos más ligeros dedicados a vigilancia de rutas costeras.

Algunas misiones duran varias horas y se internan en corredores aéreos al norte del continente y sobre pasos marítimos críticos entre islas y península. “Despegamos antes del amanecer y volvemos cuando el calor tuerce el horizonte”, señala un piloto de patrulla, “porque la primera luz revela más que cualquier foco”.

Para qué sirven estas salidas

La prioridad declarada es reducir flujos ilícitos y vigilar un entorno con rutas dinámicas y volátiles. También hay un componente de alerta anticipada, útil cuando la meteorología o la política elevan la tensión.

Interdicción de narcotráfico y contrabando marítimo

y contrabando marítimo Seguimiento de aeronaves sospechosas en el Caribe oriental

oriental Búsqueda y rescate en coordinación con guardacostas

en coordinación con guardacostas Monitoreo de derrames y riesgos ambientales

Recolección de patrones para inteligencia regional

“Lo técnico es indiscutible: la cobertura desde esta isla es excelente”, explica un analista de seguridad con base en Bogotá. “Desde aquí se ven rutas, ecos y firmas que desde tierra firme se escaparían del radar”.

Reacciones en Caracas y en La Haya

En Caracas, la narrativa es de alerta y desconfianza. Voceros oficiales han calificado estas operaciones como “provocaciones” y “amenazas a la soberanía”, con denuncias periódicas de patrullas cercanas a su región de información de vuelo. Un exdiplomático venezolano lo sintetiza así: “Cuando el vecino enciende reflectores, uno siente que le miran por la ventana”.

Desde La Haya, el encuadre es más técnico. El gobierno neerlandés subraya que la cooperación se rige por acuerdos claros, que las aeronaves se despliegan con autorización y que el foco es el crimen transnacional. “Hablamos de seguridad común y de mares más seguros”, dicen fuentes consultadas, que remarcan la supervisión civil de cada operación.

La vida en la isla y el ruido de hélices

Para Curazao, la presencia trae contratos, mantenimiento y una discreta economía de servicios vinculada a la aviación. Los “spotters” locales esperan tras la valla el paso de alas grises, mientras los hoteles reciben técnicos que rotan cada pocas semanas. “Es parte del paisaje, como el alisio o el olor a salitre”, bromea un empresario turístico.

No todo es idílico: hay quejas por ruido en madrugadas ventosas y debates sobre el equilibrio entre economía, privacidad y seguridad. Aun así, la convivencia ha sido estable y el protocolo de comunicación con autoridades locales se ha vuelto casi automático.

Riesgos, roces y margen de error

El cielo sobre el Caribe no es vacío ni ingenuo. Ha habido episodios de interceptaciones tensas, llamados por radio y virajes que suben el pulso y exigen sangre fría. En esos minutos la pericia pesa tanto como la diplomacia, porque un giro brusco puede multiplicar la fricción.

“Trabajamos para evitar el malentendido”, dice una fuente militar regional. Por eso los planes de vuelo, los canales de coordinación y los anillos de seguridad se han afinado a prueba de sobresaltos, con auditorías conjuntas y reglas de empeñamiento muy claras.

Un tablero que no deja de moverse

El Caribe es un corredor donde confluyen comercio, migración y contrabando, y donde cualquier chispa geopolítica encuentra combustible. La isla neerlandesa a tiro de piedra de Venezuela se ha convertido en palanca de vigilancia y de cooperación, un punto de apoyo que combina rutina aeronáutica y cálculo estratégico.

Mientras los motores vuelven a encenderse y la brisa levanta olor a queroseno, los radares giran con su zumbido metódico. Allí, en esa frontera de sal y nubes, la seguridad regional se escribe, cada día, con líneas de vuelo que rara vez salen en los mapas.