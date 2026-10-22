Estados Unidos conserva por tratado el derecho a intervenir militarmente en Panamá y Panamá nunca logró borrar esa cláusula

En el istmo, la historia del poder y del derecho se entrelazan con una tenacidad que sorprende. A lo largo de más de un siglo, el vínculo entre Washington y Panamá dejó huellas en textos diplomáticos que todavía pesan. Para muchos panameños, la letra de ciertos tratados es un recordatorio de que, incluso ganado el canal y afirmada la soberanía, persiste un resquicio legal que puede abrirse en crisis. “Neutralidad”, “garantía” y “defensa” son palabras que, colocadas con cuidado, crean un espacio para la ambigüedad.

De 1903 a 1936: una tutela con derecho a irrumpir

El tratado de 1903, nacido al calor de la separación de Colombia, no solo abrió la senda del canal; también consagró una prerrogativa de intervención. En su espíritu, Estados Unidos podía “preservar la independencia” panameña y “mantener el orden público” cuando lo juzgara necesario. Aquel lenguaje parecía una garantía, pero operó como tutela.

La práctica acompañó la letra: episodios de presencia militar, presiones diplomáticas y una zona canalera administrada desde fuera de la capital. La asimetría no fue solo geopolítica; fue, sobre todo, jurídica y cotidiana.

1936–1955: renuncia formal, sombra persistente

Con el Tratado Hull–Alfaro (1936), Washington renunció al derecho de intervenir en los asuntos internos de Panamá. Fue un paso importante, celebrado como el fin del protectorado. Sin embargo, la arquitectura del canal seguía colocando a Estados Unidos como garante de su funcionamiento, y la anualidad, los salarios y la jurisdicción en la zona siguieron marcando el compás del desbalance.

En 1955, nuevos acuerdos ajustaron lo económico, pero no diluyeron la centralidad de la defensa del canal. La renuncia en el papel no borró del todo la huella en la práctica.

1977: neutralidad, soberanía y una puerta entreabierta

Los Tratados Torrijos–Carter de 1977 cambiaron el tablero. Uno fijó la transferencia del canal a 1999; el otro proclamó la “neutralidad permanente” de la vía acuática. Allí quedó el nudo: garantizar que el canal permanezca “abierto, seguro y accesible” para todos los pabellones.

Para Panamá, la neutralidad era un compromiso conjunto y un triunfo de soberanía. Para Washington, además, un marco que autoriza medidas de defensa del tránsito en circunstancias graves. La ambivalencia se profundizó con el llamado “Entendimiento DeConcini”, una interpretación del Senado de EE. UU. afirmando un posible derecho unilateral de usar la fuerza si el canal estuviera en riesgo. Panamá lo rechazó, pero la reserva quedó en la ratificación estadounidense, alimentando la sensación de una puerta siempre entreabierta.

¿Derecho a intervenir hoy? Entre textos y realpolitik

En términos formales, la cláusula de 1903 está abrogada. Lo que sobrevive es la neutralidad garantizada y la discusión sobre su alcance. La lectura panameña insiste en la cooperación y en acciones coordinadas; la lectura estadounidense suele subrayar la obligación de garantizar el paso, incluso con medios militares en última instancia.

La diferencia es de gramática y de poder: ¿“garantizar” implica consultar siempre, o permite actuar y notificar después? La zona gris no es un accidente; es un diseño que mantiene capacidad de disuasión. Como resume una frase que se repite en los pasillos: “la neutralidad no es neutral cuando se activa la defensa”.

Impactos en la política y la seguridad regional

Esa ambigüedad ha sido una palanca en momentos de tensión. Durante la invasión de 1989, la justificación se ancló en restaurar la democracia y proteger el canal, mostrando que, más allá de los tratados, la decisión pasa por la política. Desde entonces, el funcionamiento estable del tránsito y la profesionalización de la Autoridad del Canal han reducido el margen de conflicto.

Aun así, en un mundo de rutas estratégicas y competencia global, el istmo sigue siendo un punto de apetito geopolítico. “Canal seguro, comercio fluido”, repiten tanto navieras como diplomáticos.

¿Puede borrarse del todo la ambigüedad?

Eliminar la duda requeriría herramientas jurídicas y políticas en un entorno de intereses cruzados. Los caminos imaginables suelen mencionarse así:

Renegociar un instrumento de interpretación conjunta que precise procedimientos de consulta, umbrales de riesgo y mecanismos de respuesta gradual.

Cada ruta enfrenta costes: abrir un tratado es invitar a nuevas condiciones; multilateralizar suma actores con agendas propias; los protocolos operativos dependen de la confianza y del clima político. Por eso, muchos apuestan a la gestión: más transparencia en la seguridad del canal, ejercicios conjuntos estrictamente defensivos y diplomacia de “teléfono rojo” para evitar malentendidos.

Lo que queda entre líneas

La paradoja es clara: Panamá ejerce soberanía plena sobre su canal, pero la palabra “neutralidad” ancla una excepción potencial. Para unos, es una red de seguridad global; para otros, un vestigio de asimetría. La historia enseña que las cláusulas viven tanto en su texto como en su uso: si la cooperación es la norma, la ambigüedad se seca; si la desconfianza crece, cualquier frase se vuelve bisagra.

En ese delicado equilibrio, el istmo navega entre su orgullo nacional y las corrientes de una geopolítica que rara vez concede márgenes sin dejar, al menos, una nota al pie. Como dijo un diplomático en voz baja: “los tratados se leen; las capacidades se sienten”. Y esa combinación, en el canal, sigue siendo el verdadero reglamento.