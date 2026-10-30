España pagará más de mil millones por 45 aviones de entrenamiento nuevos para formar a sus pilotos de caza

España destinará un paquete presupuestario de más de mil millones de euros para renovar en profundidad su sistema de enseñanza de vuelo militar. El objetivo es claro: acelerar la formación de los nuevos pilotos de caza, reducir los cuellos de botella y elevar el nivel de preparación antes de su salto a los Eurofighter y a los programas de próxima generación.

“Es un salto cualitativo en seguridad, sostenimiento y pedagogía”, señalan fuentes del Ejército del Aire y del Espacio, que subrayan que la inversión permitirá una transición más fluida desde la fase elemental hasta el entrenamiento avanzado tipo LIFT.

Un plan por fases para toda la cadena de formación

El paquete combina aeronaves de entrenamiento básico y avanzado, junto con un ecosistema de simulación de última generación. La intención es cerrar la brecha entre los aviones escuela y los bimotores de combate, proporcionando una “cabina digital” desde los primeros vuelos.

Fuentes de la cartera de Defensa recalcan que el contrato es “llave en mano”, con mantenimiento, repuestos y actualizaciones garantizadas durante más de una década. “No es un gasto, es una inversión en soberanía operativa”, remarcan.

Qué incluye el paquete

Según la planificación programática, el núcleo del lote se estructura en 45 aparatos de nueva generación y un conjunto integral de apoyos:

Simuladores de misión y cabinas completas, sistemas de planificación y debriefing, repuestos iniciales, formación de instructores, herramientas de mantenimiento y soporte logístico integrado.

Con ello, la curva de aprendizaje se acorta, se abaratan las horas de vuelo real y se refuerzan las capacidades de adiestramiento conjunto con aliados de la OTAN.

Relevo para las flotas veteranas

La renovación responde al desgaste de plataformas históricas y a la necesidad de homogeneizar procedimientos. Tras la retirada del C-101 en la fase básica y con los F-5 en el tramo final de vida, Defensa busca un vector común que aporte aviónica moderna, enlaces de datos y gestión avanzada de sensores.

“Con más automatización, el alumno se centra en la táctica y en la toma de decisiones”, explica un instructor de la Ala 23. “Se eleva la calidad de cada hora de entrenamiento, y eso se nota cuando pasan al Typhoon”.

Más seguridad y menos costo por hora

La clave del modelo es mezclar vuelo real y entrenamiento sintético con una arquitectura estandarizada. La simulación conectada permite misiones complejas, con varios alumnos e instructores enlazados, replicando escenarios de combate con amenazas creíbles.

El resultado es doble: menos consumo de combustible y menor huella logística, pero con más exposición a tácticas y procedimientos multidominio. “La primera vez que el alumno ve un tanker o una interceptación compleja no será en el aire, sino en el simulador”, apuntan desde la Academia General del Aire.

Calendario y despliegue operativo

El cronograma prevé las primeras entregas a partir de la segunda mitad del plan plurianual, con ramp-up progresivo en las unidades de San Javier, Matacán y Talavera la Real. La doctrina será modular: se validarán sílabos por bloques y se incorporarán lecciones aprendidas de manera iterativa.

El objetivo es que, una vez maduro el sistema, el número de pilotos “listas para caza” crezca de forma sostenida, con tiempos de curso más predecibles y menos interrupciones por mantenimiento o falta de aparatos.

Industria nacional y retorno tecnológico

El contrato incluye una cesta de retornos para empresas españolas en aviónica, simulación y soporte. Se reforzarán capacidades en software de entrenamiento, bancos de prueba y digitalización de cadenas logísticas.

Para firmas como Indra o centros de MRO nacionales, el paquete supone carga de trabajo estable y acceso a estándares OTAN. “Se consolida un polo de excelencia en entrenamiento militar con proyección exportadora”, señalan fuentes del sector.

Preparando el salto a la próxima década

La modernización del pipeline de pilotos se alinea con los compromisos de capacidad asumidos por España en la Alianza y con la hoja de ruta del programa FCAS. Con más horas sintéticas y un avión de escuela más cercano al caza, el “shock” de pasar al frente de combate se reduce de manera drástica.

“El reto no es solo volar bien, es gestionar el flujo de información”, resume un oficial de operaciones. “Quien domine antes los sensores, la fusión de datos y la cooperación en red, llegará mejor preparado al escuadrón”.

Un compromiso a largo plazo

El esfuerzo supera la barrera psicológica de los mil millones, pero llega en un ciclo de relevo generacional de plataformas y de crecimiento de misiones. Cada euro invertido en una hora sintética evita varias en vuelo real, y cada avión nuevo que entra reduce las tasas de avería y los tiempos fuera de servicio.

En palabras de un veterano instructor: “Formar a un piloto de caza es un arte caro; hacerlo sin la herramienta adecuada, mucho más”. Con esta decisión, España apuesta por una escuela moderna, escalable y segura, capaz de sostener el ritmo que exigen los cielos de hoy y los de mañana.