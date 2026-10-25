España encargó 18 helicópteros de ataque nuevos por casi mil millones y son los primeros que compra en 20 años

El Gobierno ha dado luz verde a un pedido de 18 helicópteros de ataque valorado en casi mil millones de euros. Con esta decisión, Defensa reactiva una capacidad crítica que llevaba dos décadas sin nuevas adquisiciones. El movimiento busca reforzar la disuasión y actualizar la respuesta aérea del Ejército de Tierra ante escenarios cada vez más exigentes.

La inversión no solo responde a una necesidad operativa, sino también a una lectura estratégica del entorno europeo. “Es una apuesta por la seguridad de hoy y por la autonomía de mañana”, resumen voces del ámbito militar. El calendario, la integración y el impacto industrial serán claves para medir el éxito del programa.

Por qué ahora

Tras años de contención presupuestaria, el tirón del gasto en defensa en Europa ha devuelto prioridad a los medios de alta intensidad. El Ejército de Tierra arrastraba una flota con horas acumuladas y costes crecientes de mantenimiento. La decisión llega en paralelo al compromiso de modernización y a la presión por alcanzar el umbral del 2% del PIB en Defensa dentro de la OTAN.

En el Estado Mayor enfatizan la necesidad de interoperabilidad y de plataformas plenamente conectadas al campo de batalla digital. “No se trata solo de reemplazar, sino de saltar de generación”, apuntan fuentes conocedoras del expediente. La experiencia aliada en conflictos recientes ha reforzado el valor del helicóptero de ataque como multiplicador de fuerza.

Características y capacidades previstas

El paquete prioriza sensores de última generación, aviónica abierta y enlaces de datos seguros. La plataforma integrará armamento guiado de precisión, mejores suites de autoprotección y compatibilidad con redes aliadas de misión. También se espera una cabina más ergonómica y sistemas de mantenimiento predictivo para reducir la huella logística.

Capacidad todo tiempo con visión avanzada y fusión de sensores .

con visión avanzada y fusión de . Enlaces cifrados y comunicaciones de banda ancha con fuerzas conjuntas.

ancha con fuerzas conjuntas. Armamento inteligente y mayor alcance en misiones de apoyo cercano.

de apoyo cercano. Reducción de firma y contramedidas frente a amenazas terrestres.

“Buscamos helicópteros más conectados, más resistentes y más letales, pero también más fáciles de sostener”, señalan técnicos implicados en la definición del lote. La estandarización con municiones y pods ya en servicio optimizará la logística y el adiestramiento conjunto.

Calendario y costes

El programa está dimensionado para un desembolso plurianual cercano a los mil millones de euros, con hitos condicionados a la certificación técnica. La previsión de entregas se escalona para no tensionar el ciclo de formación ni el apoyo en línea. Se contempla un contrato de sostenimiento inicial que cubra repuestos, simulación y software.

Fuentes del sector recuerdan que el coste total de propiedad no se limita al precio de adquisición. Importan las horas de vuelo, la disponibilidad y la gestión de la obsolescencia. “Cada punto de disponibilidad operativa extra compensa con creces en capacidad real”, subraya un analista de planificación militar.

Impacto industrial y empleo

La cadena de suministro nacional tendrá un papel relevante, con centros de trabajo y MRO en España. La factoría y el ecosistema aeronáutico recibirán carga de trabajo en integración de sistemas, cableado y paquetes de software. El retorno industrial incluye transferencia de conocimiento y refuerzo de capacidades en Albacete y otras plazas.

La apuesta por ingeniería local favorece la soberanía tecnológica y alimenta el tejido de pymes proveedoras. También se prevén inversiones en simulación de alto realismo y en bancos de ensayo para aviónica y misiles. “Cada hora de ingeniería aquí es una hora menos de dependencia fuera”, afirman fuentes de la industria.

Formación y doctrina

El plan incorpora simuladores de misión y herramientas de entrenamiento virtual enlazadas con centros de adiestramiento. Se actualizarán manuales de doctrina, tácticas y procedimientos para operaciones combinadas con drones y artillería. La meta es acortar la curva de aprendizaje y elevar la seguridad en operaciones.

El enfoque de “entrenar como se opera” se reforzará con ejercicios multinacionales y escenarios de alta exigencia. La integración con fuerzas de maniobra y apoyo cercano aéreo será prioritaria en maniobras.

Debate público y control

El gasto ha reactivado el debate sobre prioridades y equilibrio entre seguridad y bienestar. Organizaciones sociales piden mayor transparencia y métricas claras de retorno económico. Desde Defensa replican que la seguridad es un bien público y que este programa protege vidas y empleos de calidad.

“Resulta legítimo discutir cuánto y cómo gastar, pero no postergar la capacidad esencial”, resumen fuentes parlamentarias tras la votación. La comisión de Defensa reclama informes periódicos de avance y auditorías de cumplimiento contractual.

Lo que viene

En los próximos meses se cerrarán especificaciones finales, se validarán prototipos y se activarán líneas de producción. El Ejército de Tierra calibrará la transición con su flota actual para evitar valles de capacidad. La prioridad será alcanzar una primera capacidad operativa temprana y una plena capacidad antes del fin de la década.

Con este paso, España envía una señal de seriedad a sus aliados y de previsión a su propia industria. Un vector de combate más moderno, sostenible y conectado que encaja con la defensa del flanco sur y los compromisos de seguridad colectiva. El reto, ahora, es ejecutar con rigor, calendario y ambición.