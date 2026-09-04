El último combate aéreo entre aviones de hélice de la historia lo ganó un piloto hondureño y el avión todavía se conserva en Tegucigalpa

En 1969, cuando los reactores ya marcaban el ritmo del cielo, un puñado de hélices volvió a cruzarse en Centroamérica. Fue un episodio breve, intenso y tan inesperado que hoy parece una paradoja: en plena era del chorro, los viejos cazas de pistón todavía podían decidir una guerra. “Fue, literalmente, el ocaso de una era”, se suele decir con tono de asombro. Y en el corazón de esa historia late un piloto hondureño y un avión que aún puede visitarse en Tegucigalpa.

Una guerra breve, un recuerdo largo

La llamada Guerra del Fútbol duró cuatro días, pero arrastraba años de tensiones entre Honduras y El Salvador. Más allá del balón, pesaban cuestiones de tierra, migración y política; el partido fue solo la chispa. En julio de 1969, los cielos se poblaron de aparatos veteranos, curtidos en posguerras y reventas de arsenales, que volvieron a rugir con su clásico bramido de radial y olor a gasolina.

La Fuerza Aérea Hondureña alineó Vought F4U-5 Corsair, un caza naval robusto, de alas en gaviota invertida y fama de “martillo” del Pacífico. El Salvador voló Mustang F-51 y algún Corsair remanente. De pronto, la posguerra se vio empujada a un presente de truenos antiguos: “un combate que parecía salido de un álbum en sepia”.

El piloto y su Corsair

Al mando, un capitán hondureño, entrenado en la disciplina austera de pista caliente y mantenimiento al límite. Su montura: un F4U-5, versión avanzada del Corsair con motor Pratt & Whitney de 18 cilindros, más potencia en baja cota y capacidad de morder el aire con esa hélice de gran paso. No era el caza más moderno, pero sí un guerrero confiable, de fuselaje duro y carácter “de hierro”.

Se cuenta que el Corsair “perdona poco, pero recompensa la mano firme”, y que su tren ancho y su ala peculiar lo hacían tan temible como exigente. En 1969, esa mezcla de fuerza bruta y artesanía de cabina todavía podía imponerse a base de oficio, paciencia y lectura del viento.

El duelo que cerró una era

La jornada decisiva encadenó salidas, intercepciones y un puñado de giros al límite. El capitán hondureño se enfrentó a cazas salvadoreños con la calma de quien conoce su máquina y la topografía del valle. “Combate corto, mirada larga”, diría cualquiera que haya visto a dos hélices trenzarse en el aire.

En cuestión de minutos, los cielos centroamericanos fueron un tablero de ajedrez de baja altura, donde el Corsair explotó su par motor y su solidez en picados agresivos. Los reportes coinciden en que aquel piloto derribó varios aparatos enemigos en un mismo día y que la acción está considerada el último gran dogfight entre cazas de hélice de la historia. No fue solo puntería: fue geometría pura, energía bien administrada y la serenidad que distingue al cazador del perseguido.

El avión que puedes ver en Tegucigalpa

El protagonista no quedó perdido en la niebla del tiempo. Un Corsair de la Fuerza Aérea Hondureña, asociado a aquella gesta, se conserva hoy en el Museo del Aire de Honduras, en el entorno del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Allí, el metal azul oscuro, las inscripciones FAH y la silueta inconfundible de la hélice inmóvil narran, en silencio, una página que marcó el fin de una tradición.

Quien se planta frente a esa nariz enorme distingue las cicatrices del servicio: remaches, paneles, neumáticos macizos, y esa cabina que parece un reloj de precisión analógica. “Aquí huele a aceite, a lona y a memoria”, murmuran algunos visitantes, cuando la luz del tarde cae sobre el ala en gaviota.

Datos esenciales para no perderse

Fecha y contexto: julio de 1969 , Guerra de las “ 100 horas ”, tensiones regionales más allá del fútbol .

, Guerra de las “ ”, tensiones regionales más allá del . Protagonistas: Fuerzas Aéreas de Honduras y El Salvador , con cazas de pistón veteranos.

y El , con cazas de veteranos. Aviones clave: Vought F4U-5 Corsair y North American F-51 Mustang, símbolos de otra generación .

y North American Mustang, símbolos de otra . Legado: último gran duelo aéreo entre hélices; el Corsair hondureño se exhibe en Tegucigalpa.

Más que nostalgia: lo que enseña este episodio

El capítulo no es un simple destello de romanticismo aeronáutico. Habla de cómo la tecnología convive con la pericia, y de cómo la logística, el terreno y la decisión pueden inclinar la balanza incluso cuando la cronología parece ir en contra. En 1969, en ese cielo de perfiles montañosos, el mejor avión fue, como tantas veces, el que estaba mejor volado.

“Las hélices se callaron, pero dejaron una lección”, podría leerse en cualquier pie de foto. Visitar el Corsair en Toncontín es asomarse a una bisagra de la aviación: un instante en que el pasado aún respiraba y el futuro ya prendía sus reactores. El ruido hoy es más tenue, pero bajo la chapa azul todavía cruje la historia de un combate que cerró, con hélice y humo, la última página de una era.