El país sin ejército de Centroamérica tiene más policías armados por habitante que soldados tienen sus vecinos

A primera vista, suena paradójico: una nación que renunció a su milicia sostiene hoy un contingente policial robusto, visible y crecientemente profesional. En la práctica, esa apuesta ha derivado en más agentes armados por habitante que soldados en varios países vecinos. “La seguridad no nace de la casualidad, sino de elecciones colectivas”, se repite en San José desde hace décadas.

La comparación no es un capricho estadístico. Aun con matices de metodología, los registros abiertos y balances oficiales muestran proporciones policiales altas frente a densidades militares de la región. “No es que haya más armas, hay más presencia civil del Estado”, diría cualquier jefe de barrio que ve patrullas a diario y no carros blindados.

¿Qué hay detrás del número?

La cifra se construye con per cápita: agentes de la Fuerza Pública y cuerpos especializados por cada 100.000 habitantes, frente a efectivos militares en países con ejército. En Costa Rica, el total policial —Fuerza Pública, tránsito, fronteras y unidades tácticas— suma un volumen significativo que, proporcionalmente, supera a los soldados en buena parte del istmo.

“Medir no es sospechar, es comprender el tamaño de la tarea”, dicen expertos cuando piden series anuales y definiciones claras de funciones. Porque no es igual policía preventiva que componente militar ofensivo.

La herencia de abolir el ejército

Desde 1948, la apuesta tica desplazó recursos hacia educación, salud y desarrollo institucional. Ese giro moldeó una cultura de seguridad centrada en la ley y la proximidad. “Un policía que saluda en la esquina genera más disuasión que un tanque en la carretera”, repiten algunos alcaldes.

La Fuerza Pública creció en cobertura territorial, con énfasis en patrullaje, inteligencia y respuesta rápida. El símbolo no es el cuartel cerrado, sino la comisaría de barrio con puertas abiertas.

Comparaciones regionales con lupa

Los vecinos mantienen tropas con misiones clásicas de defensa y, a menudo, funciones de orden interno. En varios casos, el número de soldados por habitante es menor que el de policías en la nación sin ejército. La explicación combina historia, geografía y decisiones de presupuesto.

Países con desafíos fronterizos priorizan fuerzas mixtas; otros optan por policías nacionales más amplias; todos buscan un equilibrio entre disuasión, control y prevención.

“Cada modelo es un espejo de sus miedos y de sus metas”, apunta un mantra frecuente en foros de seguridad regional.

Beneficios y tensiones del modelo

Un despliegue policial denso acerca al Estado a los barrios y facilita la coordinación con juzgados, fiscalías y redes vecinales. Mejora la respuesta cotidiana: hurtos, violencia intrafamiliar, conflictos comunitarios. “La seguridad es servicio, no espectáculo bélico”, se oye entre mandos medios.

Pero la fortaleza trae retos: profesionalizar sin militarizar, sostener estándares de derechos humanos, invertir en formación continua y control interno. También evitar la “policialización” de problemas que requieren políticas sociales y urbanas de más largo alcance.

¿Funciona contra el crimen organizado?

La región enfrenta tráfico de drogas, lavado de activos y redes trasnacionales de armas. Aquí, la ventaja no es solo el número de agentes, sino su articulación con aduanas, tribunales y cooperación exterior. Un policía bien entrenado, con inteligencia financiera, puede golpear más que un despliegue ostentoso.

“Más vale prevenir que lamentar”, suena a frase hecha, pero cobra sentido con controles de puertos, escáneres y unidades de investigación. La clave está en datos, trazabilidad y procesos judiciales que sí lleguen a sentencia.

El costo político y fiscal

Sostener plantillas amplias implica salarios, equipamiento y tecnología. La discusión presupuestaria es permanente: ¿cuánto para patrullas, cuánto para escuelas, cuánto para centros comunitarios? “La seguridad no es gratis, pero el miedo sale más caro”, dicen algunos economistas.

Cuando el crimen sube, crecen las presiones por medidas duras; cuando baja, se exige eficiencia. La tentación de respuestas rápidas puede chocar con el camino institucional, más lento pero más sólido.

Lo que viene

El futuro se juega en tres frentes: prevención social, tecnología con control cívico, y cooperación regional. Patrullas con cámaras, sistemas de denuncia digital y análisis de patrones ya cambian la práctica diaria. “Sin datos, andamos a ciegas; con datos, vemos mejor y actuamos antes”, dicen mandos operativos.

Que un país sin ejército sostenga más policías por habitante que soldados vecinos no es una anomalía; es una estrategia. Una que apuesta por cercanía civil, justicia que funcione y una presencia del Estado que, al final, se mida menos por el ruido de las sirenas y más por la calma de la calle.