El Congreso Nacional aprueba reformas energéticas con 78 votos

1 de septiembre de 2026

Este lunes, el Congreso Nacional dio su visto bueno, tras la tercera y definitiva lectura, al dictamen de la Ley de Justicia Energética, alcanzando 78 votos a favor y otorgando luz verde a una serie de modificaciones al marco normativo que regula el sector eléctrico en Honduras.

La normativa, además, contempla una reconfiguración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), como parte de las reformas planteadas para el sector energético. La aprobación tuvo lugar durante la sesión legislativa de este lunes.

Edwin Rolando Amaya

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