El avión de transporte soviético An-26 sigue volando en Cuba Nicaragua y Perú 50 años después de salir de fábrica

Medio siglo después, el An-26 continúa siendo un obrero incansable en cielos latinoamericanos. Su silencio mediático contrasta con su presencia cotidiana: carga, evacuaciones, alimentos y repuestos aterrizan donde la infraestructura es frágil y las rutas son imprevisibles. Para tripulaciones en Cuba, Nicaragua y Perú, este bimotor turbohélice sigue siendo una herramienta que “siempre encuentra una pista”.

Orígenes de un veterano fiable

Nacido del Bureau Antonov a fines de los sesenta, el modelo adoptó la rampa trasera del An‑24 y potenció su versatilidad. La cabina de carga presurizada, el tren alto y la estructura reforzada lo convirtieron en un avión de campo. Un pequeño turboreactor auxiliar y sistemas sencillos mejoraron las salidas cortas y el arranque autónomo, cualidades vitales en aeródromos rústicos.

¿Por qué sigue en vuelo?

La explicación combina economía, robustez y contexto operativo. La relación costo‑beneficio del An‑26 es difícil de igualar en misiones que no exigen aviónica de última generación. “Mientras haya pista corta y gente esperando, lo seguiremos usando”, resume un piloto veterano.

Operación en pistas no preparadas y entornos tropicales o de altura

y entornos o de altura Costos de adquisición y hora de vuelo relativamente bajos

y hora de vuelo relativamente Mantenimiento con procedimientos conocidos y repuestos intercambiables

conocidos y repuestos Cabina con rampa para carga mixta: pallets, ayuda humanitaria, camillas

En Cuba: logística insular y resiliencia

En la geografía cubana, con islas, cayos y clima severo, el avión se siente en casa. Su rampa permite cargar en minutos y despegar antes de que cambie el tiempo. Técnicos describen una máquina “agradecida con el mantenimiento”, capaz de operar tras huracanes con combustible limitado y equipos portátiles. “Si la pista está limpia, el An‑26 se arriesga por nadie”, dice un mecánico entre risas y orgullo.

En Nicaragua: utilidad austera

Con distancias cortas pero terrenos complicados, la Fuerza Aérea nicaragüense ha exprimido su capacidad de carga ligera. En campañas de salud, inundaciones y apoyo fronterizo, el avión despega con medicinas, herramientas y raciones básicas. La flota es pequeña, el presupuesto ajustado, y la ingeniería creativa mantiene células activas con “canibalización controlada” y talleres de torno tradicionales.

En Perú: puente aéreo para la Amazonía

En el mosaico peruano, el An‑26 encaja donde la carretera no llega. Sobre la Amazonía húmeda o la sierra alta, su ala alta y hélices tripalas entregan carga y personal técnico. Operadores estatales y civiles lo emplean en rutas difíciles, a menudo alternándolo con aviones más modernos o con sus “primos” An‑32 y C‑27J según la misión. “No es una cabina digital, pero es un caballo que no se asusta”, comenta un despachador en la selva.

Lo que no se ve: repuestos y saber hacer

Mantenerlo vivo requiere planificación, inventario y mucha paciencia. Los repuestos provienen de stocks heredados, proveedores en Europa oriental, y fabricación local de consumibles simples. La “cultura de hangar” pesa: manuales bien gastados, fichas de control y técnicos que conocen cada remache. Cuando falla un sensor, se vuelve a lo básico: diagnóstico por ruido, vibración y olor a queroseno.

Seguridad y límites de una leyenda

Cincuenta años significan fatiga, obsolescencia y más inspecciones. Cada despegue se mide con margen y cada rodamiento tiene un historial escrito a mano. El historial global del tipo incluye accidentes que recuerdan sus límites. Por ello, las tripulaciones son conservadoras con cargas, alturas y meteorología, y adoptan radios y GPS modernos sin convertir la cabina en un museo.

Modernizaciones discretas

Las actualizaciones son quirúrgicas: radios 8.33, transpondedores ADS‑B, navegación satélite, iluminación LED y arneses reforzados. No se persigue la perfección, se busca disponibilidad y seguridad en la misión. Algunas células suman sensores básicos para vigilancia y kits de evacuación médica con oxígeno y monitores portátiles.

Economía de lo posible

Frente a bimotores occidentales más nuevos, la ecuación financiera pesa. El combustible y los seguros suben, pero el costo total por tonelada‑kilómetro sigue siendo atractivo en rutas cortas y duras. Donde un reactor ligero exige pistas largas y servicio de rampa, el An‑26 pide solo espacio, diésel para el GPU y manos entrenadas.

Un legado que aún respira

El secreto de su longevidad no es místico: es una suma de diseño, contexto y personas que lo dominan. Para muchas comunidades, la silueta con rampa trasera no es nostalgia, es la garantía de que el correo, la vacuna o el técnico de radio llegarán. “Un avión vive si vuela y si sirve a la gente”, dice un jefe de base mientras cierra la bitácora. En esas palabras late el motivo por el que este clásico continúa trabajando, día tras día, sobre mares turquesa, selvas densas y cordilleras que aún exigen alas confiables.