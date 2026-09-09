Detienen a un hombre por presunta rayadura en Opatoro, La Paz; la patrulla no era un cuaderno

La Policía Nacional dio captura a la persona señalada de haber dañado una patrulla policial en el municipio de Opatoro, ubicado en el departamento de La Paz, luego de involucrarse en un incidente a plena vista de la vía pública que movilizó a la comunidad y a las autoridades.

Según los informes policiales preliminares, el sospechoso habría mostrado una actitud claramente hostil y habría arremetido físicamente contra una patrulla asignada al patrullaje comunitario de la zona, provocando daños significativos en la carrocería y en los cristales de la unidad, lo que generó alarma entre los transeúntes y el personal de seguridad.

Las autoridades también informaron que el detenido ya había sido capturado en 2025 por el delito de tráfico de drogas. En esta ocasión, deberá comparecer ante las autoridades para responder por los nuevos hechos que se le atribuyen.