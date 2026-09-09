Detienen a un hombre por presunta rayadura en Opatoro, La Paz; la patrulla no era un cuaderno

9 de septiembre de 2026

La Policía Nacional dio captura a la persona señalada de haber dañado una patrulla policial en el municipio de Opatoro, ubicado en el departamento de La Paz, luego de involucrarse en un incidente a plena vista de la vía pública que movilizó a la comunidad y a las autoridades.

Según los informes policiales preliminares, el sospechoso habría mostrado una actitud claramente hostil y habría arremetido físicamente contra una patrulla asignada al patrullaje comunitario de la zona, provocando daños significativos en la carrocería y en los cristales de la unidad, lo que generó alarma entre los transeúntes y el personal de seguridad.

Las autoridades también informaron que el detenido ya había sido capturado en 2025 por el delito de tráfico de drogas. En esta ocasión, deberá comparecer ante las autoridades para responder por los nuevos hechos que se le atribuyen.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Trump entregó 135 mil dólares en efectivo a tres asistentes en la Casa Blanca

Asfura confronta a médicos en huelga: recibirán su pago, pero los pacientes no tendrán salud, porque no es retroactivo