Defensa de Roosevelt Hernández recurre el auto de procesamiento dictado por el juez

4 de septiembre de 2026

La defensa del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, interpuso un recurso de apelación contra la resolución de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión dictada en su contra.

El equipo legal sostiene que durante el proceso se vulneró el derecho de defensa y cuestiona algunas de las decisiones adoptadas por el órgano jurisdiccional.

Según los abogados, se declaró sin lugar una excepción por falta de acción, pese a que, a criterio de la defensa, los hechos señalados serían constitutivos de acciones privadas.

Asimismo, argumentan que no se les permitió la juramentación y proposición de dos medios periciales, además de que tampoco fueron admitidos algunos medios de prueba documentales que pretendían incorporar al proceso.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Feminicidios en Honduras persisten y la impunidad deja sin justicia a las víctimas

El fabricante latinoamericano que ya le vende aviones militares a Europa firmó el mayor contrato de su historia en Medio Oriente

El fabricante latinoamericano que ya le vende aviones militares a Europa firmó el mayor contrato de su historia en Medio Oriente