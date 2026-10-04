Un país pequeño, con recursos limitados, decidió jugar en una liga enorme y remota. Para sorpresa regional, la única bandera centroamericana que flameó en bases de la coalición en Afganistán fue la salvadoreña, sostenida por rotaciones que se extendieron por tres años consecutivos.

Aquella apuesta combinó ambición y cálculo: cercanía con Washington, deseo de profesionalización militar y una búsqueda de visibilidad que pocas capitales de la región se atreven a ensayar. En el terreno, significó convivir con un conflicto duro, largas distancias y un clima operativo que exigía disciplina constante.

Por qué fue una excepción regional

La mayoría de países centroamericanos tenían prioridades internas: seguridad ciudadana, economías frágiles y agendas sociales urgentes. Costa Rica carece de ejército, y el resto optó por misiones más cercanas o estrictamente humanitarias, lejos de un teatro tan complejo.

En ese tablero, la decisión salvadoreña resaltó por su singularidad. Fue una seña de alineamiento estratégico y de voluntad de “estar” donde estuviera la coalición, aun a miles de kilómetros de sus fronteras.

Motivos que pesaron en San Salvador

Más allá del simbolismo, hubo motivos concretos. La dirigencia buscó alianzas, entrenamiento y un lugar en las mesas donde se discuten agendas de seguridad global.

Refuerzo del vínculo con su aliado principal , con retornos en cooperación y capacitación

, con retornos en y capacitación Oportunidades de entrenamiento real en entornos de alta exigencia , con equipos y procedimientos modernos

, con equipos y modernos Proyección internacional de una fuerza armada pequeña , pero con vocación de coalición

, pero con vocación de Señal política de compromiso con el orden multilateral, pese a costos internos

Cómo fue la presencia en el terreno

El contingente salvadoreño no fue masivo, pero sí sostenido por rotaciones que cubrieron tres años de operaciones. Se trató de funciones de apoyo, protección de instalaciones, logística, y tareas altamente técnicas como la desactivación de explosivos o la asesoría a otras unidades.

“En cada rotación entendimos que la clave era la interoperabilidad”, recuerda un exintegrante del contingente. “Aprendimos a leer el terreno, a coordinar bajo presión y a confiar en procedimientos comunes”.

La vida diaria implicó turnos largos, protocolos estrictos y una vigilancia que no descansaba. El énfasis estuvo en reducir riesgos, compartir información y mantener la cohesión frente a un entorno imprevisible.

Debate político y costo social

En casa, el envío de tropas generó debate. Hubo sectores que aplaudieron la cercanía con socios clave, y otros que preguntaron por el costo humano, la pertinencia estratégica y las prioridades del país.

Una madre de familia lo resumió con crudeza: “El precio de esa experiencia lo pagamos noche a noche, esperando un mensaje”. La ansiedad por la distancia, los riesgos de ruta y el ruido de las noticias forjaron una tensión difícil de administrar.

El gobierno defendió la misión como una inversión en capacidades y una apuesta por la credibilidad internacional. Sus críticos advirtieron que las necesidades urgentes estaban en los barrios, no en una guerra lejana de montañas y desiertos.

Aprendizajes para una fuerza pequeña

En términos técnicos, la experiencia dejó huellas profesionales: protocolos de convoy, procedimientos de EOD, estándares de seguridad en bases, y un catálogo de “lecciones aprendidas” que luego nutrieron cursos y entrenamientos.

Un oficial lo dijo así: “Volvimos con una noción más nítida de qué significa operar con aliados y de cómo estandarizar hasta el último detalle”. Ese capital humano, aunque discreto, elevó la vara de una institución que busca ser eficiente y moderna.

Lo que revela sobre la política exterior

La decisión mostró un rasgo de “diplomacia de misiones”: ofrecer presencia donde el aliado la necesita, a cambio de apoyos, visibilidad y asientos en ciertas conversaciones. Es una forma de política exterior de país pequeño, consciente de que su peso radica en la confiabilidad.

Ese camino, sin embargo, requiere transparencia, métricas de impacto y comunicación honesta sobre costos y beneficios. El prestigio se acumula lento; el desgaste, si no se gestiona, puede pasar una factura alta.

Una huella que no se borra

Tres años continuos en un teatro tan exigente no se olvidan. Dejaron disciplina, redes de confianza y un relato de servicio que hoy convive con dudas razonables sobre la pertinencia de la apuesta.

“Valió la pena porque aprendimos a operar como parte de algo mayor”, dice otro veterano, “pero nunca hay que banalizar el costo en vidas y en ansiedad familiar”. Entre orgullo y prudencia, esa experiencia sigue marcando la conversación sobre cómo un país pequeño se mueve en conflictos que le quedan muy lejos.