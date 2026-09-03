De Mauro Icardi a Karim Benzema: las 20 estrellas disponibles tras el cierre del mercado de fichajes en Europa

Con el cierre de los grandes mercados europeos, quedó a disposición un grupo de jugadores con recorrido internacional, trofeos continentales y experiencia en las ligas más competitivas. Sin precisar un pago de traspaso, aquellos clubes que aún cuenten con capacidad salarial podrían negociar llegadas de renombre para afrontar la campaña 2026.

Estar libre en el mercado no implica que no haya gasto alguno. Los equipos interesados deben hacerse cargo de los salarios, primas por firma, comisiones y la duración de los contratos. Aun así, la ausencia de una cifra de traspaso cambia el panorama para entidades que necesitan resolver urgencias deportivas sin desembolsar millones por una ficha.

Con base en ese criterio, es factible armar un once titular con nombres que, hasta hace poco, integraban planteles de primer nivel en Europa. La nómina reúne veteranos en las fases finales de sus carreras junto a otros que todavía pueden aportar rendimiento inmediato tanto en competiciones domésticas como en torneos de carácter continental.

Entre los cancerberos probables figura Norberto Neto, de 37 años. El guardameta brasileño acumula pasos por clubes como Juventus, Valencia, Barcelona y Arsenal, trayectoria que lo coloca como una opción sólida para planteles que buscan competencia en la portería y un jugador acostumbrado a convivir con la presión de escenarios de alta exigencia.

La zaga presenta perfiles variados. Dani Carvajal, uno de los pilares de la etapa más reciente del Real Madrid, aportaría bagaje en encuentros decisivos, familiaridad con torneos europeos y la capacidad de integrarse a un esquema que exija proyección por la banda.