Cuba es el único país de América Latina con una reserva militar de un millón de personas y entrena a sus civiles cada año con fusiles reales

En la isla, la defensa no es solo asunto de cuarteles; es una cultura cívica. Para muchos cubanos, la seguridad nacional nace en el barrio, se afianza en las escuelas y se prueba en ejercicios masivos. La idea de un país en armas no es un eslogan vacío, sino una arquitectura que mezcla conscripción, reservas y milicias.

Una reserva que excede el millón

Desde los años 80, Cuba consolidó una reserva de magnitud millonaria a través de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y otros cuerpos. Las estimaciones más amplias han hablado de más de un millón de integrantes, con picos aún mayores en décadas pasadas. Funcionan como un andamiaje de movilización rápida, capaz de desplegarse por municipios y provincias en cuestión de horas.

La cifra no es un capricho estadístico, sino el resultado de una política de largo aliento. “Somos un país en armas”, se repite en entrenamientos y discursos, como recordatorio de que la disuasión es cotidiana.

La doctrina de la “guerra de todo el pueblo”

La doctrina cubana parte de un supuesto central: ante un adversario superior, la respuesta debe ser dispersa, sostenida y profundamente local. De ahí su énfasis en células de resistencia, logística vecinal y mando descentralizado. Cada comunidad se convierte en un nudo de apoyo, con roles rotativos, listas de contacto y puntos de reunión.

No es casual que la defensa civil esté tan integrada en la vida diaria. Simulacros, guardias y jornadas de preparación han normalizado la idea de que la población es un actor militar en potencia.

Entrenamiento anual y armas reales

Una de las aristas más llamativas del modelo es el entrenamiento periódico de civiles con fusiles de verdad. En jornadas como el Día de la Defensa se organizan prácticas con armamento de asalto y maniobras tácticas. Según instructores, se combinan tiros de comprobación en polígonos, ejercicios con munición real bajo control estricto, y módulos sin disparo para refinar procedimientos.

“Lo esencial es la disciplina y la seguridad de tiro”, comenta un formador en una frase repetida por generaciones. En años de menor presupuesto, se prioriza el adiestramiento seco, pero la familiaridad con el arma sigue siendo un pilar.

¿Cómo se organiza ese músculo ciudadano?

El entramado combina estructuras regulares y de participación social, con roles diferenciados:

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con cuadros activos y reservistas movilizables.

y reservistas movilizables. Milicias de Tropas Territoriales (MTT), base masiva de la reserva dispersa.

de la reserva dispersa. Brigadas de Producción y Defensa (BPD) y Defensa Civil, centradas en apoyo y protección local.

Esta red permite que un mismo vecindario articule logística, comunicaciones y seguridad, mientras unidades profesionales asumen misiones de mayor complejidad.

Comparación regional y singularidad

En América Latina, casi todos los países cuentan con reservas, pero el caso cubano destaca por su densidad y continuidad. Brasil mantiene reservistas y sistemas de movilización, Chile y Perú poseen estructuras formales, y Colombia integra exconscritos a sus listados de reserva. Venezuela, por su parte, ha impulsado una milicia numerosa con reclamos de cifras multimillonarias.

Aun así, especialistas subrayan la singularidad cubana: la reserva es más antigua, está territorialmente más incrustada y entrena de forma más sistemática a civiles dentro de un esquema nacional. “La diferencia no es solo el número, sino el grado de integración con la vida cotidiana”, apuntan analistas con prudencia metodológica.

Razones históricas y estratégicas

El diseño responde a una memoria de invasión, a la geografía de archipiélago y a décadas de tensiones externas. La hipótesis de conflicto asimétrico conduce a priorizar la movilización local, la redundancia de mandos y la capacidad de operar con recursos limitados. No se trata solo de “más gente con armas”, sino de preparar territorios para sostener esfuerzo prolongado.

Ese enfoque permea la educación, el trabajo y la cultura política, creando un ecosistema donde la defensa es también organización social.

Costos, críticas y resiliencia

El modelo tiene costos: tiempo de entrenamiento, logística de armamento, y una economía que debe equilibrar prioridades civiles y militares. Críticos señalan riesgos de militarización de la vida pública y desgaste financiero, además de dudas sobre la eficacia frente a amenazas tecnológicas actuales.

Sus defensores replican que la disuasión se construye con preparación real, no solo con discursos. “Si el barrio sabe moverse, el país resiste”, es una frase que condensa la apuesta estratégica.

Lo que está en juego

De cara al futuro, el reto es sostener la capacitación con recursos acotados, modernizar procedimientos y mantener la motivación cívica. La digitalización del mando, la mejora de simuladores y la integración de defensa civil con gestión de desastres aparecen como líneas probables.

Cuba ha hecho de la reserva un sello identitario y un método de disuasión integral. Más allá de los números, la clave está en la regularidad del entrenamiento y en la capilaridad territorial de su entramado. En esa ecuación, la población deja de ser espectadora y asume un rol activa, con fusiles, planes y una memoria organizativa que se repite cada año.