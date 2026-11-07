Cuba conserva los únicos misiles antiaéreos soviéticos del Caribe y siguen protegiendo La Habana 60 años después

La estampa de baterías discretas, radares que giran con constancia y caminos de tierra hacia emplazamientos en anillo sigue presente a las afueras de La Habana. En esa geografía defensiva, los misiles antiaéreos de origen soviético aún representan una capa de disuasión, un legado técnico y político que se niega a desaparecer. “No son piezas de museo; todavía muerden”, se escucha a menudo entre especialistas regionales.

Herencia de 1962

En plena Guerra Fría, Cuba integró sistemas S-75 y luego S-125 de baja y media cota, creando un paraguas que combinaba misiles, artillería antiaérea y radares de alerta temprana. Aquella red se expandió alrededor de la capital, con emplazamientos fijos, vías de acceso y refugios reforzados que hoy siguen visibles en imágenes satelitales. “La defensa aérea es un tejido vivo”, repetían los manuales de la época, y la isla aprendió a coserlo con constancia.

Qué queda realmente en servicio

Se considera que los S-125 (Pechora) constituyen el núcleo más fiable de la cobertura actual, con algunas plataformas modernizadas, misiles revisados y electrónica reforzada localmente. Los antiguos S-75, más voluminosos, habrían pasado a reserva o a un rol residual, mientras permanece el andamiaje de sitios y carreteras. Todo ello se integra bajo la DAAFAR, con centros de mando, radares de vigilancia y unidades de reacción que combinan sistemas heredados y medios más ligeros.

“Lo crítico no es el brillo del metal, sino la disciplina del operador y la red que lo sostiene”, resume una frase muy repetida en entrenamientos. La Habana prioriza la continuidad, la reparación y el camuflaje frente al reemplazo integral, condicionado por costes y sanciones.

Capacidades que perduran

Cobertura de baja y media altura , apta contra aeronaves tácticas y objetivos de perfil limitado.

, apta contra aeronaves tácticas y objetivos de limitado. Detección escalonada con radares de banda métrica y centimétrica, útil frente a perturbaciones básicas.

métrica y centimétrica, útil frente a básicas. Emplazamientos conocidos, pero con mejoras de ocultamiento y rutas de dispersión .

y rutas de . Mantenimiento profundamente artesanal , con canibalización de piezas y sustituciones digitales puntuales.

, con canibalización de y sustituciones digitales puntuales. Integración con defensa costera, artillería antiaérea y misiles portátiles.

Tecnología envejecida, doctrina afinada

Los misiles de los años sesenta no nacieron para un cielo poblado de drones, municiones merodeadoras y guerra electrónica ubicua. Aun así, la doctrina cubana ha migrado hacia la economía del disparo, la gestión de firmas electromagnéticas y la movilidad “dentro de lo posible”. Ejercicios como Bastión enfatizan la resiliencia: encender lo justo, moverse después, negar blancos fáciles y mantener la cadena de mando bajo presión.

Esa adaptación incluye “higiene” de espectro, rutinas de señuelos y la formación de dotaciones capaces de operar con fallas. “El secreto es aparecer poco y sobrevivir lo suficiente para negar el acceso”, comentan con ironía veteranos de la fuerza antiaérea.

Entre símbolos y utilidad práctica

Para la isla, estos sistemas son tanto un recurso militar como un emblema de soberanía que acompaña al Malecón en el imaginario defensivo. La mera existencia de un paraguas, aunque modesto, eleva el costo de cualquier aventura aérea y obliga al adversario a planear con cautela. En la ecuación estratégica, el mensaje es claro: “Aquí no hay ventanas abiertas sin permiso”.

Esa mezcla de técnica y narrativa sostiene una psicología de disuasión útil incluso frente a amenazas limitadas: incursiones de reconocimiento, vuelos provocativos o instrumentos no tripulados. La red, imperfecta pero viva, mantiene la ambigüedad necesaria para complicar la toma de decisiones del otro lado.

La modernización posible

La ruta realista no es el salto a sistemas de última generación, sino la mejora incremental: digitalizar enlaces, refrescar radares en 3D de bajo consumo, optimizar centros de mando y reforzar la capa más baja con misiles portátiles y artillería dirigida por sensores. Donde no llega el hardware, puede llegar el software: fusión de datos, automatización de alertas y doctrinas contra enjambres.

También asoma una línea de supervivencia logística: estandarizar componentes civiles robustos, imprimir repuestos en 3D cuando proceda y mantener contratos de soporte donde sea posible. “Lo que no se compra, se reconstruye”, repiten técnicos que han hecho de la escasez una escuela.

Un anillo que aún pesa

Pese a su edad, el anillo antiaéreo alrededor de la capital sigue siendo un condicionante operacional. No garantiza impunidad, pero niega la facilidad: obliga a gastar tiempo, recursos y planificación para penetrarlo sin pérdidas. Y en defensa, ganar minutos es ganar opciones.

Sesenta años después, los tubos pintados, los cables reforzados y los radares que siguen barriendo el horizonte conservan su razón de ser. Mientras la red se mantenga conectada, disciplinada y astuta, ese cielo seguirá siendo, al menos, un lugar donde conviene pedir permiso antes de entrar.