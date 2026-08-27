Comienza la recuperación del avión en el que murieron Aurelio Martínez y otras 11 personas en Roatán

Este jueves, la Fuerza Naval de Honduras puso en marcha las labores de recuperación de la aeronave perteneciente a LANHSA que permanece reposando en el fondo marino frente a Roatán, en las Islas de la Bahía. Las tareas iniciaron el 27 de agosto y forman parte de un operativo que podría prolongarse hasta el 7 de septiembre, aunque, por el momento, la aeronave continúa bajo el agua.

Se trata del Jetstream 3200 que cubría el vuelo LNH-018, accidentado el 17 de marzo de 2025, unos segundos después de despegar del aeropuerto Juan Manuel Gálvez con destino a La Ceiba. En el siniestro fallecieron 12 de las 17 personas que iban a bordo, entre ellas el célebre músico garífuna Aurelio Martínez.

La extracción cobra especial importancia para la investigación, pues entre los restos que continúan bajo el mar se encuentra el registrador de voz de cabina, además de motores, hélices y otros componentes. La recuperación de estas piezas podría aportar evidencia para determinar qué ocurrió durante los segundos previos al impacto, ya que el informe provisional de la CIAIA todavía no establece una causa definitiva del accidente.