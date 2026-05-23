Cinco agentes policiales asesinados en Corinto llegan a la capital para honras fúnebres institucionales

23 de mayo de 2026

Con semblante abatido y rostro sombrío, los funcionarios policiales se mantienen firmes junto a los féretros de los cinco agentes que ayer perdieron la vida cumpliendo su deber durante una operación en Corinto, Cortés. Así se despide a los policías que partieron hacia la eternidad. Es imposible evitar que la emoción invada al presenciar esa despedida tan triste.

Con lágrimas en la mirada y la vista baja, los compañeros de la institución reciben entre dolor y angustia a los cinco agentes policiales asesinados en Corinto, Omoa, Cortés.
La Policía Nacional siente una profunda tristeza y hoy llora la pérdida de quienes dieron su vida cumpliendo con su deber.

Un ambiente de duelo profundo y consternación envuelve la llegada de los cuerpos de los agentes fallecidos, mientras familiares, amigos y compañeros afrontan uno de los momentos más dolorosos para la institución.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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