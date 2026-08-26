Cero tolerancia: desalojan a campesinos que protestaban en el INA con gas lacrimógeno y una tanqueta

Una protesta llevada a cabo por un grupo de campesinos del Bajo Aguán frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) concluyó con la llegada de fuerzas antimotines, que emplearon una tanqueta y gases lacrimógenos para apartar a los manifestantes que mantenían tomada la calle en la colonia Alameda.

Los campesinos habían acudido al lugar para exigir respuestas a sus demandas relacionadas con la defensa y respeto de sus tierras, además de solicitar la salida del ministro del INA, Javier Talavera.

“Nos sofocaron con gases y esto es indignante. Buscamos a nuestros compañeros que se encuentran dispersos y estamos verificando que no haya detenidos entre ellos”, afirma uno de los manifestantes.