Caso JOH: MP y PGR exigen prisión; defensa solicita sobreseimiento definitivo

El Juzgado Penal, competente en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, convocó para el martes 1 de septiembre la emisión de la resolución de la Audiencia Inicial en la causa que se instruye contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, señalado por su presunta participación en los delitos de Fraude y Lavado de Activos.

El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en la etapa de conclusiones, solicitaron que se dictara un Auto de Formal Procesamiento y la medida cautelar de Prisión Preventiva.

Por su parte, la defensa técnica del exmandatario pidió el Sobreseimiento Definitivo.