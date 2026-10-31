Bolivia abrió la única escuela militar antiimperialista del mundo y por ella pasan todos sus oficiales

En Bolivia, una institución castrense ha tomado un rumbo singular: formar a sus mandos bajo una mirada explícitamente antiimperialista, con el compromiso de que por sus aulas pasen todos los oficiales en algún momento de su carrera. Más que un cambio administrativo, se trata de una doctrina que busca reordenar prioridades, narrativas y métodos. En tiempos de tensiones geopolíticas, el país andino apuesta por un modelo propio de pensamiento estratégico.

Orígenes con memoria histórica

La escuela nace con un anclaje potente en la historia boliviana y regional, en diálogo con figuras y procesos que marcaron la soberanía y la relación con potencias extranjeras. Su nombre y su simbología evocan a militares con sensibilidad popular y a un Estado que se define plurinacional. No es un gesto aislado, sino una decisión de política pública que sitúa a las Fuerzas Armadas como actor de integración, dignidad y autonomía.

La narrativa oficial insiste en que “ser antiimperialista no es cerrarse al mundo; es proteger lo propio y cooperar en igualdad”. Esa idea atraviesa la malla curricular, los discursos de apertura y la selección de materiales que revisan tanto experiencias locales como debates latinoamericanos de seguridad.

Qué se enseña y para qué

El programa combina la formación estrictamente militar con módulos que amplían la caja de herramientas intelectuales y cívicas. El acento está en la lectura crítica de la historia, el análisis de la intervención y el estudio de marcos jurídicos internacionales. La premisa es simple: sin comprensión política, la técnica se vuelve ciega.

Entre las asignaturas se incluyen geopolítica, pensamiento estratégico, derechos humanos, derecho de los conflictos, economía política de los recursos naturales y comunicación en escenarios de crisis. También hay énfasis en interculturalidad, con vínculos con comunidades indígenas y el aprendizaje de idiomas nacionales.

Geopolítica latinoamericana y recursos estratégicos

Historia de intervenciones y defensa de la soberanía

Derechos humanos, DIH y uso proporcional de la fuerza

de la fuerza Ciberseguridad, guerra informacional y desinformación

y desinformación Interculturalidad, Estado plurinacional y relación comunidad–FF.AA.

Un paso obligado en la carrera militar

El diseño institucional establece que todo oficial pase por la escuela en etapas clave de su ascenso, ya sea en cursos de perfeccionamiento o de comando y estado mayor. La señal es clara: la profesionalización no se mide solo por la capacidad operativa, sino también por la lucidez estratégica y ética de quien porta el uniforme.

Para sus promotores, se trata de “una vacuna ideológica frente a las tentaciones del golpismo y la injerencia”. La frase es ambiciosa, pero resume el objetivo: blindar la cadena de mandos con una noción de seguridad compatible con la democracia y la soberanía popular.

Críticas, dudas y respuestas

El proyecto ha generado debate. Sectores opositores lo ven como un intento de politización de los cuarteles, con riesgo de convertir la aula en tribuna. También advierten que lo “antiimperialista” podría derivar en dogma, cerrando el diálogo con aliados externos y organismos multilaterales de defensa.

Los defensores replican que toda fuerza armada en el mundo tiene una doctrina, y que asumir una perspectiva latinoamericana y soberana llena un vacío histórico. Aseguran que los módulos de derechos humanos y DIH son troncales, y que la exigencia de rigurosidad académica impide la mera consigna. “Disciplina sin conciencia es peligro; conciencia sin disciplina es improvisación”, se repite como idea fuerza en documentos y clases.

Puentes regionales y singularidad

La escuela se presenta como un espacio único en el que se cruzan experiencias de seguridad con lecturas críticas del orden global. En la región, hubo intentos de coordinación, como iniciativas suramericanas de defensa, pero pocas instituciones han formalizado una línea tan explícita y permanente. Desde Bolivia se insiste en que la diferencia está en el carácter integral de la formación, en su anclaje territorial y en la obligatoriedad para toda la oficialidad.

Observadores regionales ven en este modelo una señal de búsqueda de mayor autonomía estratégica, sin romper la cooperación en misiones humanitarias, control de desastres y participación en ejercicios conjuntos cuando hay intereses compartidos.

Del aula al territorio

La apuesta no se reduce a la teoría. Se articulan prácticas con comunidades rurales, acciones de defensa civil y misiones de apoyo en emergencias, desde incendios hasta inundaciones. La idea es que el “servir al pueblo” no sea un lema vacío, sino una rutina que conecte cuartel y sociedad en ambas direcciones.

En ese trayecto, la escuela promueve habilidades de mediación, escucha activa y gestión de conflictos, asumiendo que la seguridad del siglo XXI depende tanto de la contención militar como de la prevención social y el respeto a la diversidad.

Lo que está en juego

La creación y consolidación de esta escuela marcan un punto de inflexión en cómo Bolivia piensa su defensa y el rol de sus oficiales. Es una apuesta por enraizar la institución militar en una cultura cívica que privilegia la soberanía, la integración regional y la lectura crítica del poder global. Sus avances, tropiezos y adaptaciones dirán si el modelo puede sostenerse como referente o si quedará como un ensayo singular de un tiempo político específico.

Entre expectativas y controversias, algo parece claro: formar cuadros con brújula estratégica y memoria histórica es, para Bolivia, parte central de su proyecto de Estado y de su manera de estar en el mundo.