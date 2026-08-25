Benjamín Netanyahu acusa a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos

El jefe del gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes durante una entrevista telefónica con el canal ultraconservador Canal 14 que Irán habría intentado dar muerte a uno de sus dos hijos.

«Irán puso como blanco a uno de mis hijos. Irán intentó eliminarlo», afirmó Netanyahu, sin aportar más datos sobre cuándo ocurrieron los hechos ni las circunstancias del supuesto plan.

Tampoco quedó claro cuál de sus dos hijos fue el blanco del presunto atentado: Avner, que vive en Israel, o Yair, la figura más conocida de ambos por sus comentarios incendiarios y que ha pasado gran parte de los últimos años en Miami (Estados Unidos).

El círculo de Netanyahu fortalece su seguridad

Según una investigación del Canal 12 israelí, el presunto complot es conocido por el estamento de seguridad israelí desde hace varios meses, pero su publicación ha estado vetada hasta ahora por el censor militar.

«Por eso la seguridad para ellos (su familia) no es un lujo», afirmó el primer ministro en la entrevista, en referencia a la protección otorgada a su esposa y a sus hijos. Sin esa protección, sostuvo, los responsables del complot «lo habrían logrado».

En julio, medios israelíes informaron de que el Shin Bet, la agencia de seguridad interior israelí, aprobó la concesión de protección personal ampliada a la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, y a sus hijos, además de protección de por vida para el propio dirigente.