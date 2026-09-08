Balón de Oro 2026: lista de 30 candidatos con presencia española y francesa, regreso de Messi y ausencias destacadas

Las expectativas en el panorama futbolístico global han tocado su punto máximo tras hacerse oficial la nómina de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026.

Lo esencial que debes conocer: Mezcla de jóvenes y experimentados

Otros nombres que pudieron haber formado parte

La relación completa:

Otras listas

Combinación de jóvenes promesas y veteranos

El galardón individual más codiciado del deporte mundial entra en su tramo decisivo con una selección que fusiona figuras consolidadas, la irrupción de promesas y ausencias significativas que ya generan debate entre aficionados y analistas.

Entre las claves de la presentación destaca la representación de la selección española, que aporta un total de seis futbolistas a la lista definitiva. Impulsados por su rendimiento competitivo y los triunfos logrados tanto a nivel de clubes como en competiciones internationales, los jugadores españoles confirman el excelente momento que atraviesa el balompié de su país en la cúspide global.

Otra de las grandes novedades de la edición radica en el regreso de Lionel Messi a la nómina de aspirantes. Tras haber quedado fuera en selecciones anteriores, el astro argentino vuelve a situarse entre los finalistas gracias a un año cargado de regularidad e impacto competitivo, desafiando el paso del tiempo y compitiendo de tú a tú frente a los referentes de las nuevas generaciones.

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Junto al capitán albiceleste figuran varios de los nombres llamados a pelear la parte alta de las votaciones. La nómina cuenta con la presencia indispensable de estrellas de primer orden continental como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri Hernández y Lautaro Martínez, quienes parten entre los favoritos del jurado periodístico tras completar campañas brillantes en sus respectivos equipos.

Otros nombres que pudieron haber formado parte

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de controversia debido a la omisión de dos nombres de gran envergadura. Las “dos grandes ausencias” de la lista de 30 candidatos han acaparado titulares y abierto la polémica, como son el caso de Pedri y Raphinha, que contaron con un rodaje importante durante la temporada pero que finalmente no lograron ingresar en el filtro de votación.

Tampoco está Cristiano Ronaldo, quien desde el 2022 no aparece como parte de los candidatos, igualmente no fue considerado Désiré Doué, que lo ganó todo en Europa con el equipo parisino.

No obstante, una de las sorpresas ha sido la inclusión del mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, quien fue considerado como el Mejor Jugador de la Premier League en la pasada temporada debido a su aporte extraordinario en cuanto a asistencias.

El proceso de selección mantiene sus estrictos parámetros de evaluación para determinar al próximo ganador de la estatuilla dorada. Los votantes deberán ponderar el rendimiento individual determinante de cada jugador, la trascendencia de los títulos colectivos conquistados en el curso y el comportamiento deportivo impecable sobre los terrenos de juego.

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Con la lista final ya configurada, se inicia el periodo de análisis y pronósticos previo a la ceremonia oficial de entrega. Cada periodista acreditado estructurará su votación otorgando puntuaciones descendentes a los diez futbolistas que considere más destacados de la campaña, definiendo así quién heredará el trono del fútbol planetario.

De esta manera, la carrera por el Balón de Oro 2026 entra en su recta final rodeada de máxima expectación. El regreso de leyendas vivas como Messi, la consolidación del bloque de futbolistas españoles y las discusiones en torno a las ausencias configuran un escenario sumamente competitivo para la gala de coronación.

La relación completa de nominados:

Jude Bellingham – Real Madrid

Marc Cucurella – Real Madrid

Pau Cubarsí – FC Barcelona

Bruno Fernandes – Manchester United

Luis Díaz – Bayern

Erling Haaland – Manchester City

Gabriel Magalhães – Arsenal

Harry Kane – Bayern

Achraf Hakimi – PSG

Khvicha Kvaratskhelia – PSG

Ousmane Dembélé – PSG

Lamine Yamal – FC Barcelona

Sadio Mané – Al Nassr

Marquinhos – PSG

Lautaro Martínez – Inter

Kylian Mbappé – Real Madrid

Lionel Messi – Inter Miami

Nuno Mendes – PSG

Michael Olise – Bayern

Joao Neves – PSG

Julián Quiñones – Al-Qadisiyah

Willian Pacho – PSG

Declan Rice – Arsenal

Rodri Hernández – FC Barcelona

Ferran Torres – PSG

Fabián Ruiz – PSG

Dayot Upamecano – Bayern

William Saliba – Arsenal

Vinicius – Real Madrid

Vitinha – PSG

Otras recopilaciones

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