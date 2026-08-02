AMDC mantiene un gran operativo de limpieza en el Anillo Periférico y supera las 194 mil toneladas de residuos recogidas en 2026

Este sábado, la Municipalidad del Distrito Central (AMDC) coordinó un Mega Operativo de Limpieza a lo largo del Anillo Periférico, dentro de la estrategia continua impulsada por el alcalde Juan Diego Zelaya para preservar una ciudad más pulcra, ordenada y segura.

Desde las primeras horas del día, los equipos de la Gerencia de Aseo Municipal, junto con las microempresas y la Unidad de Gestión Ambiental, llevaron a cabo una intervención integral en este crucial eje vial, efectuando tareas de barrido, limpieza y retirada de desechos para optimizar el estado del espacio público.

La supervisión estuvo a cargo del director del Despacho Municipal, Erick Amador, quien constató el progreso de las labores y el estricto seguimiento de las acciones previstas para asegurar resultados tangibles que beneficien a la población.

“La directriz del alcalde es evidente: conservar una urbe limpia y ordenada, y atender de manera constante cada zona del Distrito Central. Por ello, hoy llevamos a cabo una supervisión directa de este mega operativo junto a la Gerencia de Aseo, las microempresas y la Unidad de Gestión Ambiental”, afirmó Amador.

La Municipalidad señaló que estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia continua de limpieza que ya muestra avances. Entre el 26 de enero y el 30 de julio de 2026 se gestionaron adecuadamente 194,674 toneladas de residuos sólidos, lo que equivale a un promedio diario de aproximadamente 1,046 toneladas.

“No es una jornada aislada; es una labor que llevamos a cabo a diario. En solo seis meses hemos gestionado correctamente más de 194 mil toneladas de residuos, y continuaremos intensificando nuestros esfuerzos para que la ciudadanía observe una ciudad cada vez más limpia y mejor conservada”, añadió el funcionario.

Amador también exhortó a la población a colaborar en el cuidado de los espacios públicos.

“Asimismo llamamos a los habitantes para que participen en el cuidado de los espacios públicos. Una ciudad limpia es una responsabilidad compartida entre la administración municipal y cada habitante”, concluyó.

La alcaldía proseguirá llevando a cabo operativos de limpieza en distintas zonas de la capital como parte de su compromiso de fortalecer el orden, la higiene y la recuperación de los espacios públicos en beneficio de los habitantes del Distrito Central.