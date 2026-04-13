La Gaceta

Información sin filtros, cerca de la realidad

La Gaceta ofrece una lectura directa y transparente de la actualidad. Porque entender el mundo no debería ser complicado.

Todos los artículos

Toda la actualidad, en tiempo real

Las últimas noticias nacionales seleccionadas para mantenerle informado sobre los hechos que marcan Honduras.

Accidente de tránsito entre dos motocicletas deja a una persona lesionada en Talanga, Francisco Morazán

Accidente de tránsito entre dos motocicletas deja a una persona lesionada en Talanga, Francisco Morazán

25 de abril de 2026

Fiscalía detiene a Carlos Mauricio Cálix por el presunto asesinato de una ciudadana estadounidense en Roatán

Fiscalía detiene a Carlos Mauricio Cálix por el presunto asesinato de una ciudadana estadounidense en Roatán

24 de abril de 2026

Apagones en Honduras persisten: este jueves habrá cortes masivos en distintos sectores

Apagones en Honduras persisten: este jueves habrá cortes masivos en distintos sectores

23 de abril de 2026

SESAL evalúa condiciones laborales de médicos generales y especialistas y da inicio a incrementos salariales

SESAL evalúa condiciones laborales de médicos generales y especialistas y da inicio a incrementos salariales

22 de abril de 2026

Toncontín se transformaría en aeropuerto regional bajo un plan de modernización

Toncontín se transformaría en aeropuerto regional bajo un plan de modernización

21 de abril de 2026

Fiscal General advierte posibles cargos penales tras terminar juicios políticos

Fiscal General advierte posibles cargos penales tras terminar juicios políticos

20 de abril de 2026

Alcaldes y dirigentes de Libre se incorporan al Partido Liberal

Alcaldes y dirigentes de Libre se incorporan al Partido Liberal

19 de abril de 2026

Denuncias impulsan operativos policiales: 70 detenidos por violencia doméstica en lo que va de 2026

Denuncias impulsan operativos policiales: 70 detenidos por violencia doméstica en lo que va de 2026

18 de abril de 2026

Mario Morazán arremete contra la Comisión de Juicio Político y lamenta el rol de esos jóvenes

Mario Morazán arremete contra la Comisión de Juicio Político y lamenta el rol de esos jóvenes

17 de abril de 2026

El mundo en un vistazo

Los acontecimientos internacionales más importantes explicados para entender su impacto más allá de las fronteras.

Guatemala presenta lista de seis candidatos al cargo de fiscal general tras orden judicial

Guatemala presenta lista de seis candidatos al cargo de fiscal general tras orden judicial

25 de abril de 2026

Megajuicio histórico contra más de 400 presuntos pandilleros avanza en El Salvador

Megajuicio histórico contra más de 400 presuntos pandilleros avanza en El Salvador

24 de abril de 2026

Bukele equipara los juicios masivos de cabecillas pandilleros a los de Núremberg contra los nazis

Bukele equipara los juicios masivos de cabecillas pandilleros a los de Núremberg contra los nazis

23 de abril de 2026

Guía 2026: requisitos para la Green Card en Estados Unidos

Guía 2026: requisitos para la Green Card en Estados Unidos

22 de abril de 2026

Porras no alcanza los votos necesarios y queda fuera de la terna para Fiscal General

Porras no alcanza los votos necesarios y queda fuera de la terna para Fiscal General

21 de abril de 2026

Luisiana: Tiroteo Masivo Deja Ocho Menores Muertos En Varias Viviendas

Luisiana: Tiroteo Masivo Deja Ocho Menores Muertos En Varias Viviendas

20 de abril de 2026

Irán bloquea nuevamente el Estrecho de Ormuz y condiciona las negociaciones con Estados Unidos

Irán bloquea nuevamente el Estrecho de Ormuz y condiciona las negociaciones con Estados Unidos

19 de abril de 2026

Irán anuncia la apertura plena del Estrecho de Ormuz durante la tregua con Estados Unidos

Irán anuncia la apertura plena del Estrecho de Ormuz durante la tregua con Estados Unidos

18 de abril de 2026

Accidente de autobús en la región andina de Ecuador deja 11 muertos y 20 heridos

Accidente de autobús en la región andina de Ecuador deja 11 muertos y 20 heridos

17 de abril de 2026

Una lectura clara de la actualidad, sin rodeos

La Gaceta ofrece una cobertura diaria de la actualidad nacional e internacional, priorizando los temas que impactan directamente a la sociedad hondureña. Política, economía, sociedad o sucesos: cada información es seleccionada por su relevancia y tratada con claridad.

Información clara, útil y accesible para todos

Nuestro objetivo es simple: hacer que la información sea accesible, comprensible y útil. A través de contenidos fiables y estructurados, ayudamos a nuestros lectores a entender mejor los desafíos del presente y a mantenerse informados con confianza.

¿Quiénes somos?