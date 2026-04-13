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CONADEH advierte sobre retrasos en los salarios de médicos que vulneran derechos laborales y la atención en la salud

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4 de junio de 2026

Solo uno de cada diez adultos logra resolver este acertijo matemático en menos de treinta segundos: la clave está en una operación que casi todos pasan por alto

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4 de junio de 2026

La esposa de El Gato Negro muerta calcinada tres meses antes de la masacre en Rigores, Trujillo

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3 de junio de 2026

Josué Hernández, propietario de una llantera, fallece en accidente provocado por una volqueta en Villa Nueva, TGU

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2 de junio de 2026

Policías deben ir uniformados: DAET señala que ya no deben caminar con tenis por las calles

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1 de junio de 2026

Juan Orlando Hernández: Regresaré a Honduras más temprano que tarde

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30 de mayo de 2026

El Consejo de Defensa y Seguridad decidió eliminar la DIPAMPCO.

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29 de mayo de 2026

Se reanudan las obras de hospitales en Tocoa y Choluteca, iniciadas por Xiomara Castro

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28 de mayo de 2026

El mundo en un vistazo

Los acontecimientos internacionales más importantes explicados para entender su impacto más allá de las fronteras.

EE. UU. ataca otra lancha en el Pacífico y reporta dos tripulantes fallecidos

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4 de junio de 2026

Condenan a 254 pandilleros a 85 años de prisión cada uno en un juicio masivo en El Salvador

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3 de junio de 2026

Rusia lanza nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania; 9 muertos y decenas de heridos

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2 de junio de 2026

Francia: fallece una persona y se registran más de 700 detenciones por disturbios durante la celebración de la victoria del PSG

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1 de junio de 2026

Donald Trump contrasta la sala de baile de la Casa Blanca con el Gran Palacio del Pueblo en Pekín

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31 de mayo de 2026

EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico y deja tres presuntos narcotraficantes muertos

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30 de mayo de 2026

EE. UU. ataca una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico y deja dos tripulantes muertos

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28 de mayo de 2026

EE.UU. inicia en Miami una segunda investigación penal contra Maduro, según el Miami Herald

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27 de mayo de 2026

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